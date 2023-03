Mondiali short track a Seul, doppia medaglia per l'Italia nelle staffette

A Seul si sono chiusi i Mondiali di short-track su singole distanze. Doppia medaglia italiana nelle staffette dei Mondiali, uomini d'argento, mista di bronzo.

Al Mokdong Icerink la giornata conclusiva della manifestazione ha visto il conferimento di cinque titoli, i 1.000 metri di ambedue i settori e le tre staffette (maschile, femminile, mista). Dopo le imprese di sabato (medaglia d'oro nei 500 e d'argento nei 1.500) , c'era grande attesa attorno a Pietro Sighel. Il portacolori delle Fiamme Gialle ha, difatti, agevolmente raggiunto la Finale dei 1.000. Il ventitreenne trentino è stato vittima di un'inopinata caduta, dovendosi accontentare del quinto posto.

Nei 1.000 femminili la migliore italiana è risultata Arianna Sighel (Fiamme Oro), spintasi sino alla semifinale. La ventiseienne di Baselga di Piné ha preso parte alla Finale B, attestandosi in nona posizione nella classifica assoluta della distanza. Esaurite le gare individuali, è stata la volta delle prove a squadre, nelle quali l'Italia ha potuto festeggiare. La staffetta mista si è fregiata della medaglia di bronzo. Il quartetto composto da Arianna Valcepina, Arianna Sighel, Andrea Cassinelli e Pietro Sighel ha gareggiato in maniera brillante, controllando il Belgio nella rincorsa al gradino più basso del podio. Anche Chiara Betti si è messa al collo il bronzo, essendo stata impiegata nelle batterie di venerdì.

La staffetta femminile, formata da Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel e Arianna Valcepina, si è espressa sui propri limiti. Le azzurre hanno chiuso quarte alle spalle delle ben più quotate Olanda, Corea del Sud e Canada, squadre di caratura superiore. Infine nella staffetta maschile, ultima competizione del programma, è arrivata una prestigiosa medaglia d'argento. Andrea Cassinelli, Tommaso Dotti, Luca Spechenhauser e Pietro Sighel sono rimasti costantemente in bagarre per il successo e, alfine, hanno occupato la piazza d'onore dietro alla Cina. Sul podio è salito anche Thomas Nadalini, utilizzato nelle batterie. Per l'Italia il Mondiale di Seoul si conclude quindi con il bottino di quattro medaglie, una d'oro, due d'argento e una di bronzo.