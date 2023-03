Monza celebra i 50 anni di attività di Phil Palmer

Lo spettacolo "PP50, The sessionman" racconta, tra musica e parole, i 50 anni di carriera di Phil Palmer, in anteprima il 21 Aprile 2023, alle ore 21 al Teatro Villoresi di Monza.

Organizzato da "We4Show – a new concept for the show", è un viaggio attraverso le parole di Paola Maugeri, giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica che da sempre informa sulla musica, e le note di Phil Palmer che fa il suo racconto biografico accompagnato da una band d’eccezione, capitanata da Andrea Cervetto.

L'evento sarà una serata che consentirà un viaggio attraverso 50 anni di musica: storie e aneddoti del palco e del retro palco vissuti con Eric Clapton, Tina Turner, Dire Straits, Frank Zappa, George Michael, Bob Dylan ma anche Battisti, Ramazzotti, Renato Zero, la profonda e sincera amicizia con Pino Daniele e tanti altri.