Mosca: ucciso Andrey Botikov, era uno dei ricercatori del vaccino Sputnik

In Russia si indaga sull'omicidio di un uomo nella zona nord-ovest di Mosca. Un rappresentante delle forze dell'ordine ha dichiarato alla Tass che la vittima è Andrey Botikov, un ricercatore senior presso il Centro nazionale di ricerca Gamaleya per l'epidemiologia e la microbiologia, che ha contribuito a creare il vaccino Sputnik V.

Secondo gli inquirenti, ieri in un appartamento di un palazzo in via Rogova a Mosca, un uomo di 29 anni ha strangolato con una cintura il 47enne Botikov, proprietario dell'appartamento, a seguito di una discussione domestica degenerata in lite. Poi l'assassino avrebbe tentato la fuga.

La polizia ha già fermato il giovane, accusato dell'omicidio: durante l'interrogatorio sembra abbia deciso di dichiararsi colpevole.

Secondo quanto riportato da Meduza, Botikov sarebbe il proprietario dell'appartamento in cui viveva il 29enne sospettato dell'omicidio. Lo scienziato era stato insignito di una medaglia al merito per aver contribuito a sviluppare il vaccino anti-covid Sputnik.