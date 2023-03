Venerdì a Portimao in Portogallo debutta il MotoGP 2023. Bagnaia e la Ducati difendono il titolo

Metà giri e metà punti per il doppio delle emozioni. Così si potrebbe sintetizzare lo spirito con il quale Fia e Dorna hanno introdotto da questo anno la Sprint Race nella classe MotoGP. Una mini-gara (al sabato pomeriggio), antipasto di quella domenicale, con punti assegnati ai primi nove. Ma, ecco la grossa differenza rispetto alla F1, senza influire sulla griglia, che sarà stabilita dalle qualifiche.

Quello sul circuito dell’Algarve, in Portogallo, "sarà il primo GP nel quale correremo la gara sprint, perciò dovremo abituarci ad affrontare il fine settimana con un approccio diverso" ha sottolineato Francesco Bagnaia, che da Portimao inizia la difesa del titolo di campione del mondo .

Il nuovo format chiederà uno sforzo supplementare a team e piloti, in un mondiale che è già il più lungo di sempre, con 21 appuntamenti in otto mesi.

L'adozione della Sprint Race prima di ogni GP ha fatto discutere i piloti, ai quali sarà richiesto un impegno fisico e mentale doppio. L'obiettivo è quello di evitare cali di tensione dello spettacolo, specie per il pubblico dei circuiti in Kazakistan e India, dove la velocità su due ruote arriva per la prima volta.

Ma ci sono altre novità, le prime iniziano già dal venerdì, dedicato alle prove. Due sessioni, di 45 e 60 minuti, la cui classifica combinata determina i partecipanti diretti a Q1 e Q2.

Il sabato della classe regina si aprirà con una sessione di 30 minuti, simile alla precedente FP4. Poi via alle qualifiche: la Q1 alle 10:50, la Q2 alle 11:15 (orari locali) per stabilire la griglia. Quindi spazio allo show. I piloti saliranno su un inedito palco per alcune interviste dal vivo di fronte ai fan.

La domenica MotoGP protagonista assoluta. Non sono previsti warm up per Moto2 e Moto3. Sarà quindi la massima cilindrata ad aprire e chiudere il giorno del GP. Alle 9:45 una sessione di riscaldamento di 10 minuti, prima di una parata dei piloti difronte alle tribune. Questi ultimi faranno un giro di pista e un paio di soste ai box prima di tornare alla 'Hero Walk' per un ulteriore contatto con gli appassionati.

La gara MotoGP inizierà alle 14, con il tradizionale podio alle 15. L'ordine Moto3-Moto2-MotoGP sarà mantenuto per tutta la stagione