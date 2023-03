Musk sbeffeggia un ex dipendente disabile, i follower lo insultano

Elon Musk ancora una volta al centro delle polemiche. Questa volta il proprietario di Twitter è finito nella bufera per aver preso in giro pubblicamente un ex dipendente, ironizzando sulla sua disabilità. Il caso è diventato pubblico quando Haraldur Thorleifsson, un manager di Twitter con base in Islanda, ha confessato sul social di non sapere da nove giorni se fosse stato licenziato o no, cioè se fosse stato inserito nell'elenco delle duecento persone mandate via.

Il responsabile a cui si era rivolto non aveva risposto. Per questo motivo il manager islandese, attraverso il suo account 'Halli', seguito da più di 130mila persone, ha chiesto informazioni direttamente a Musk. Il miliardario ha risposto, prima chiedendogli di cosa si occupasse. Alla risposta di 'Halli', che gli ha elencato i suoi compiti, Musk ha risposto mettendo in dubbio le sue affermazioni.

Poi, in un altro tweet, il miliardario ha insultato l'ex dipendente: "In realtà questo tipo non lavorava davvero, come scusa diceva di avere una disabilità che non gli permetteva di scrivere". "E non ho molto rispetto per lui", ha aggiunto. Il manager ha risposto, rendendo pubblica la sua condizione di salute: da vent'anni è affetto da distrofia muscolare, malattia degenerativa che lo ha costretto alla sedia a rotelle, e quando scrive per due ore poi deve fermarsi perché gli vengono i crampi alle mani. A conferma di quello che ha appena raccontato, Haraldur Thorleifsson ha pubblicato anche una sua foto e raccontato altri effetti indesiderati della sua malattia - che comunque non gli impedisce di lavorare, come in effetti ha fatto per Twitter.

Thorleifsson non è solo un ex dipendente che ha risposto in modo brillante al bullismo di uno degli uomini più ricchi al mondo, ma è egli stesso un personaggio che gode di una certa notorietà: dopo aver fondato una società di creativi, poi venduta a Twitter nel 2021, l'islandese ha ricevuto il riconoscimento delle Nazioni Unite e della presidenza dell'Islanda per aver guidato una no-profit che ha realizzato mille rampe d'accesso a Reykjavik, per favorire la mobilità di persone costrette sulla sedia a rotelle.

"Io posso scrivere per un'ora o due - ha aggiunto - ma questo non è stato un problema con Twitter, visto che il mio compito era in gran parte aiutare i team a portare avanti il lavoro, dando loro consigli strategici e tattici". I post scritti sul social, ha spiegato, erano possibili perché usava il cellulare, dove gli bastava usare un solo dito.