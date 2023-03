Musumeci, per l'estate è possibile evitare razionamenti: "Dissalatori modello Israele"

Scarse nevicate, siccità che provoca una carenza idrica che "è una realtà da anni", e lo sguardo al modello Israele per ridurre gli sprechi ad esempio "non usando l'acqua potabile per irrigare i campi".

L'esecutivo c'è e sta lavorando e ancora non si parla di emergenza, ma - nell'intervista al Messaggero del Ministro della Protezione Civile e del Mare, Nello Musumeci - la parola "dissalatori" entra tra gli obiettivi dei progetti del Governo, non ora, ma nell'ambito di misure a cui si lavora all'interno di un "piano di medio-lungo termine".

Pixabay Tubatura idrica

"Guardiamo al modello israeliano per ridurre gli sprechi, ad esempio non usare acqua potabile per irrigare i campi, così il Ministro, che rassicura: "premesso che il razionamento è competenza di Regioni ed enti locali, mi sento di dire che per questa estate si potrebbe scongiurare il pericolo. Ovviamente dipende anche dalle precipitazioni delle prossime settimane."

Piemonte e Lombardia osservati speciali

Sul fronte della siccità "Monitoriamo in particolare Piemonte e Lombardia - continua Musumeci - dove pesano anche le scarse nevicate e soffre l'agricoltura". Ma la "Carenza idrica è una realtà da anni, non solo un'emergenza. Cosa si è fatto negli ultimi anni?". Il responsabile del Dicastero poi annuncia: "Investire in dissalatori e depuratori è uno dei nostri obiettivi".