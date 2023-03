Napoli, in migliaia al funerale di Francesco il diciottenne ucciso domenica scorsa

Migliaia di ragazze e ragazzi, amici, familiari e cittadini erano nel quartiere napoletano di Pianura per partecipare alle esequie di Francesco Pio Miamone, il 18enne ucciso agli chalet di Mergellina domenica scorsa con un colpo di pistola per una rissa alla quale neanche aveva partecipato. Nella chiesa di San Lorenzo Martire, in via Montagna Spaccata, il quartiere di nascita di Pio, non c'erano spazi vuoti. In prima fila il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con la moglie e l'assessore alla legalità, Antonio De Iesu. E c'era talmente tanta folla che gli amici, che indossavano la maglia “Pio vive” si sono seduti sul sagrato. "Al termine della messa suoneremo le campane a festa perché come c’è scritto sulle vostre magliette Francesco Pio vive", ha detto don Enzo Cimarelli, parroco della San Lorenzo prima che iniziasse la celebrazione officiata dal vescovo di Pozzuoli Mons. Gennaro Pascarella.

"Non vorremmo mai vivere - ha detto il Vescovo - celebrazioni come queste, la morte è parte della nostra vita, porta sempre con sé dolore e distacco; la morte di un giovane per mano violenta da parte di altro giovane ci disorienta, ci angoscia, ci sgomenta. Un grido è spontaneo, soprattutto dai genitori vittima: Perché? E c’è bisogno di adulti testimoni di onestà, rispetto dell'altro anche se diverso, di giustizia, valori che non sono optional". Poi palloncini bianchi e fumogeni, all'uscita del feretro: una bara bianca, con una sciarpa dell'Inter, la squadra a cui teneva.

"Questo grande sacrificio deve essere una spinta a noi per primi ma per tutto il quartiere per fare qualcosa di più e creare punti di riferimento. Sento una grande responsabilità ma deve essere una responsabilità collettiva perché o c'è una presa di coscienza collettiva mettendosi veramente insieme per il bene comune altrimenti nessuno può farcela". Sono le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al termine della cerimonia. Il primo cittadino, accompagnato dalla moglie, ha sottolineato come "purtroppo in questa città il tema dei giovani e di dare loro una speranza e un futuro è una sfida complessa che non può che passare dal lavoro, dall'avere dei riferimenti: è importante che ci siano le istituzioni ma anche le famiglie e le parrocchie. Oggi negli occhi di questi tantissimi giovani si vede il desiderio di avere un futuro, una speranza". Il sindaco ha riferito che con don Enzo si sta lavorando per realizzare un centro per i giovani.