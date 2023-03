Napoli, omicidio in strada a Pianura: ucciso un 48enne

Si chiama Antonio Esposito la vittima dell'agguato avvenuto questa mattina, intorno alle 8.30, nel quartiere Pianura, zona occidentale di Napoli.

Due sere fa il primo avvertimento, otto colpi di pistola calibro 9x21 esplosi proprio in via Torricelli a Pianura, a pochi metri di distanza dal luogo in cui questa mattina è stato ucciso l'uomo, già noto alle forze dell'ordine.

Sul delitto stanno indagando i carabinieri. Questo omicidio si inserisce nello scontro armato tra il gruppo Carillo-Perfetto e gli Esposito-Marsicano-Carillo, alleati dei Vigilia del vicino quartiere di Soccavo a cui la vittima era legato.

Via Torricelli è il luogo simbolico di questo scontro armato che dura da anni, tra bombe, ronde armate, sparatorie e omicidi. La zona era un tempo la roccaforte incontrastata dei Pesce-Marfella, clan per due decenni egemone in quel rione, poi passato sotto gli Esposito e ora ai Perfetto. Estorsioni a tappeto e spaccio di droga con gli appoggi dei clan del Rione Traiano e Soccavo, gli affari principali.

Solo ieri, nel tardo pomeriggio, un altro uomo legato ai clan dell'hinterland era stato colpito da sicari mentre era a bordo della sua auto a Volla, ma aveva proseguito la sua marcia fino a fermarsi per morire in una zona poco abitata del quartiere Ponticelli di Napoli.