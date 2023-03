Napoli: un 26enne già noto alle forze dell'ordine ucciso per strada a Sant'Antimo

Sparatoria con vittima in pieno centro di Sant'Antimo, importante cittadina dell'hinterland napoletano. Poco dopo le 20 di questa sera a Sant'Antimo, ai carabinieri della locale compagnia è arrivata una richiesta di intervento, dirottata loro dal 112, per accorrere in via Solimena, nella zona Nord della cittadina, dove si era appena verificata una sparatoria con diversi colpi d'arma da fuoco.

A terra i carabinieri hanno trovato il 26enne Antonio Bortone, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, ferito in diversi punti del corpo, è deceduto sul posto nonostante l'intervento del personale medico del 118.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quella che sembra un'esecuzione e anche la matrice dell'episodio.