Nasa: "Un asteroide potrebbe colpire la Terra il giorno di San Valentino del 2046"

Davide Farnocchia, ingegnere presso il JPL di Pasadena, in California, ha subito tranquillizzato: “Non si presenta in modo particolarmente preoccupante”.

Il 2023 DW si presenta però anche come l’unico 'oggetto spaziale' inserito nell'elenco dei rischi della NASA classificato 1 e non zero.

Ciononostante gli ingegneri hanno avvertito che le probabilità di impatto potranno cambiare drasticamente: "Spesso quando nuovi oggetti vengono scoperti per la prima volta," ha osservato la NASA Asteroid Watch su Twitter, "ci vogliono diverse settimane di dati raccolti per ridurre le incertezze e prevedere adeguatamente le loro orbite anni nel futuro."

Molto spesso, insomma, la minaccia associata a un oggetto specifico diminuisce man mano che si acquisiscono e si elaborano nuovi dati.

Sempre Farnocchia, in una email inviata alla Cnn, ha spiegato che potrebbero passare alcuni giorni prima che ulteriori elementi da analizzare possano essere raccolti a causa della vicinanza dell'asteroide alla luna. “L'ultima luna piena è stata due giorni fa. Molto luminosa e grande nel cielo non permette una visione chiara e immediata del 2023 DW. Ma l'asteroide – ha aggiunto - rimarrà osservabile per settimane (anche mesi, grazie all'utilizzo di telescopi più grandi): in questo modo potremo ottenere più dati da analizzare nel dettaglio".