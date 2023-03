Nato: a stragrande maggioranza, il sì del Parlamento finlandese

A stragrande maggioranza, il Parlamento finlandese ha approvato il disegno di legge presentato dal governo sull'adesione del Paese alla Nato.

Hanno votato a favore 184 deputati, sette erano contrari e un deputato si è astenuto. Adesso, dopo il voto del Parlamento, per la ratifica a livello nazionale dell'adesione del Paese alla Nato, manca solo la firma del presidente, Sauli Niinisto.

Finlandia e Svezia non potranno diventare membri dell'Alleanza fino al completamento del processo di ratifica da parte di tutti i 30 Paesi della Nato, processo a cui manca il 'via libera' di Ungheria e Turchia.