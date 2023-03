Naufragio al largo di Lampedusa, 20 salvati, morta una giovane donna,

Un naufragio, nel tardo pomeriggio di ieri, al largo di Lampedusa , il secondo nel giro di poche ore in area Sar: affondata una barca di 8 metri salpata da Sfax, in Tunisia . Nell'intervento di soccorso la motovedetta Cp324 della Capitaneria di porto ha s alvato 20 migranti, originari del Camerun e della Costa d'Avorio, e recuperato il corpo di una giovane donna.

Ma sull'isola in sole 24 ore una raffica di sbarchi: 1.175 migranti in tutto.

Nella notte sono arrivati in 705, ieri ne erano stati soccorsi 470 su 13 barchini. Originari di Ciad, Siria, Sudan, Yemen, Senegal, Mali, Guinea, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Liberia e Gambia.

I vari gruppi, portati tutti all'hotspot di contrada Imbriacola, hanno riferito di essere salpati tutti dallo stesso porto in Tunisia: "Le traversate non sono state facili perché il mare è molto mosso", hanno riferito alcuni all'Ansa.