Naufragio, il fratello del minore accusato di aver aiutato gli scafisti: "Ha pagato, ho le ricevute"

“Ma lui ha pagato, io ho le ricevute! Ho il messaggio audio che ha mandato a mio padre perché versasse la seconda rata, tutto”. Antisham vive e lavora in Italia, a Schio (in provincia di Vicenza), e domenica scorsa aspettava l’arrivo del fratello Arslan. Quest’ultimo, ora, è accusato dalla procura della Repubblica di Crotone di essere uno degli scafisti del viaggio naufragato tragicamente sulle coste di Cutro. O meglio, Arslan sarebbe stato un semplice mozzo che ha aiutato i quattro “traghettatori” a compiere la traversata dalla Turchia. Ma, come riporta La Repubblica in un’esclusiva, suo fratello Antisham lo difende e nega con decisione qualsiasi tipo di coinvolgimento nella tratta criminale.

Anzi, come citato nella frase riportata più sopra, il quotidiano parla di un’audio inviato dal cellulare di Arslan, che fa riferimento alla prima tranche del pagamento concordato, 4.500 dollari; un secondo pagamento sarebbe dovuto partire ad approdo avvenuto; tant’è che il giovane “mozzo” manda a dire: “Papà sto arrivando, puoi versare il resto dei soldi, è tutto a posto”.

Come spiega Antisham, il pagamento differenziato è come un’assicurazione, nel caso in cui il barcone venga intercettato o respinto; a chi ha tentato la traversata, viene garantito un secondo viaggio.

Gli altri sopravvissuti al naufragio, nonostante Arslan abbia già dichiarato nel primo interrogatorio di essere innocente e di non essere coinvolto in alcun modo in quella tratta umana criminale, hanno fatto il suo nome, indicandolo come uno degli aiutanti che impartiva ordini e direttive per conto dei presunti scafisti, tre turchi e un siriano, al timone del barcone affondato. Ma Antisham chiarisce: “Mio fratello parla un po' di turco, probabilmente è per questo che parlava per conto degli skipper. Ma lui no, non è un trafficante. Nessun mercante di uomini rischia la sua vita su una barca”.