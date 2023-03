Naufragio migranti, a Cutro la via crucis con la croce ricavata dal legno del relitto

Sulla spiaggia di Steccato di Cutro, una settimana dopo il naufragio costato la vita ad almeno 71 migranti, è il giorno della via crucis organizzata i dagli Uffici Migrantes e liturgico dell'arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, durante la quale viene portata una croce realizzata dall'artista Maurizio Giglio con il legno del relitto. "Alla luce della tragedia che si è consumata nei giorni scorsi sulle coste del comune di Cutro, come comunità diocesana siamo chiamati a farci carico del dramma che ha colpito questi nostri fratelli", scrivono i due uffici diocesani. "La morte e le terribili sofferenze che hanno colto questi innocenti in fuga dai loro paesi alla ricerca di una vita migliore interpellano profondamente le nostre coscienze e la nostra fede". Per la diocesi crotonese "uno dei modi attraverso cui, come cristiani, possiamo farci prossimi alle afflizioni di questi nostri fratelli è sicuramente la preghiera, che rappresenta appunto lo strumento attraverso il quale intendiamo affidare a Colui che tutto può e che tutti consola la vicenda umana e spirituale di queste persone". Con la Via Crucis si intenderà "leggere il dramma umano di questi nostri fratelli alla luce della Passione salvifica di Cristo".

“Avremmo voluto accogliere queste persone da vive e non da morte”, ha detto davanti a centinaia i fedeli Don Rosario Morrone della parrocchia di Botricello, "a noi non ci fanno paura i vivi, ci inorridiscono i morti. E morti come questi", dice don Morrone, durante la celebrazione, alla quale sono presenti i sindaci del territorio, oltre alle centinaia e i cittadini e fedeli venuti per rendere omaggio alle Vittime del naufragio.

In prima fila ci sono il vescovo di Crotone Angelo Raffaele Panzetta e l'imam di Crotone, oltre ai sindaci e ai parroci della diocesi.