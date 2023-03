Naufragio migranti, Salvini interviene: "Chi attacca la Guardia Costiera è in malafede"

"Ricordo con una preghiera i morti sulle coste calabresi, poi dico grazie alle donne e agli uomini di mare che hanno come missione salvare vite: chi attacca la Guardia costiera o è ignorante o in malafede. Gli assassini sono gli scafisti che stipano le persone in queste imbarcazioni".

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in video collegamento durante un convegno a Palermo, conferma la linea già tracciata dal sottosegretario Rixi in merito alle polemiche legate ai soccorsi dei migranti davanti alle coste calabre, in cui hanno perso la vita 68 persone.

"Faccio un appello a certa politica e a certo giornalismo: limitate la polemica alla politica e ai palazzi parlamentari, non coinvolgete pezzi di Stato di cui siamo orgogliosi. Perché gli uomini e le donne della Guardia costiera anche stanotte erano per mare soccorrendo, salvando e portando in sicurezza", ha aggiunto.