Migranti, l'imbarcazione finanziata da Banksy in stato di fermo a Lampedusa

“24 ore dopo che ci è stato detto che la nostra nave è stata fermata, non abbiamo ancora una giustificazione scritta ufficiale per la detenzione. Sappiamo di dozzine di barche in pericolo proprio di fronte all'isola in questo preciso momento, eppure ci viene impedito di prestare assistenza. Questo è inaccettabile!”, così su Twitter l'equipaggio della Louise Michel, l'imbarcazione che sta operando nel Mediterraneo per salvare i migranti, nota per essere stata finanziata dall'artista inglese Banksy.

Ieri aveva soccorso complessivamente 5 imbarcazioni. Alle 2,10 il primo intervento nei confronti di due gruppi di 38 migranti ciascuno, trasbordati successivamente sulla motovedetta Cp273 della Guardia Costiera. Alle 6,30 la nave ha sbarcato sul molo commerciale altre 78persone che erano su un gommone, ma anche altri 39 (9 donne) che viaggiavano su un'imbarcazione in ferro di circa 7 metri, ed ancora altri 39 (6 donne e 1 minore) e poi 24 (6 donne e 1minore). Dopo l'ultimo arrivo al molo l'equipaggio aveva scritto: “Durante lo sbarco a Lampedusa in prima mattinata, eravamo già stati informati che la nostra nave è in stato di fermo per violazione del nuovo decreto italiano. Attendiamo ancora il comunicato ufficiale e siamo pronti a combatterlo”.

Sull’isola proseguono gli sbarchi, l'ultima arrivata è una piccola imbarcazione di 7 metri con a bordo 43 persone originarie di Costa d’Avorio, Mali e Guinea, soccorso in area Sar italiana dalla motovedetta Cp327 della Guardia costiera. Il gruppo, che ha riferito d’essere salpato da Sfax in Tunisia alle 21 di venerdì, è stato sbarcato alle 7 di domenica sul molo Favarolo.