Nave Golar Tundra, per la metà di maggio il rigassificatore di Piombino entrerà in funzione

“Entro la metà di maggio entreremo in servizio commerciale” con la nave Golar Tundra nel porto di Piombino (Livorno). Lo ha detto Massimo Derchi, managing director di Snam Rete Gas, in una conferenza stampa sul porto della località toscana. “Il primo carico per fare i test arriverà a fine aprile”, ha aggiunto Elio Ruggeri, ad di Snam Fsru Italia.

Rispondendo ai giornalisti sullo stato delle autorizzazioni, il managing director Derchi ha affermato che “il procedimento di Aia è alle battute conclusive e attendiamo il decreto prima della metà di maggio. Il 7 del mese - ha aggiunto Derchi - abbiamo depositato il rapporto di sicurezza finale e anche per questo aspettiamo il decreto entro la metà di maggio”.