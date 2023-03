Neonato muore a Roma, ipotesi emorragia dopo circoncisione

E' morto a soli 20 giorni a causa di una emorragia nel percorso tra la sua abitazione, nel comune di Colonna, e il Policlinico Tor Vergata. Secondo quanto si apprende, a provocare il decesso del neonato, potrebbe essere stata una circoncisione eseguita in casa.

La mamma del piccolo, di origine nigeriana, dopo aver chiamato i soccorsi, è scesa in strada e ha chiesto aiuto ad una pattuglia di carabinieri che, sopraggiunta nel frattempo l'ambulanza, le ha fatto da staffetta per agevolare l'arrivo in ospedale.

Purtroppo però per il piccolo non c'è stato nulla da fare: è morto in ambulanza.

Secondo quanto si apprende, in queste ore i carabinieri stanno ascoltando una donna, nella caserma di Colonna, il più piccolo Comune dei Castelli Romani dove lei vive, per ricostruire quanto avvenuto. Sull'episodio sono al lavoro i pm di Velletri che hanno disposto l'autopsia.