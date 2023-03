“Nessuno lascia il proprio Paese perché lo vuole”. Uno sguardo più umano verso l’immigrazione

L'America Latina è la regione che presenta un'asimmetria nella distribuzione della ricchezza; la classe media è in via di estinzione costretta anch’essa ad emigrare a causa di calamità naturali o fattori climatici. Il disboscamento di una foresta provoca la migrazione lenta e graduale di persone che non ritorneranno mai nel luogo di origine. “Nessuno lascia il proprio paese perché lo vuole”. Tutti gli esseri umani hanno il diritto alla migrazione, alla circolazione e alla mobilità sociale. Questa è la storia dell’umanità. I diritti umani non sono in vigore solo per i cittadini, ma per tutti gli esseri umani. Ci deve essere uno sguardo empatico a tutta questa faccenda.

Quali sono le cause della migrazione in America Latina? In primo luogo, la povertà strutturale cronica, che fa sì che le persone debbano lasciare i loro luoghi di origine per cercare un lavoro di qualità, la possibilità di andare avanti. Poi abbiamo l'instabilità politica, abbiamo situazioni di incertezza che riguardano alcuni paesi dell’America Latina che costringono ad emigrare coloro che non sono d'accordo con il regime, o con una idea politica. Le situazioni possono anche essere diverse tra loro, ma hanno degli elementi in comune: la povertà, l’iniquità nella distribuzione della ricchezza, la mancanza di occupazione di qualità, il lavoro nero. Tutti questi fattori spingono a lasciare il luogo di nascita. A questo si aggiunge un elemento esogeno, diciamo così, come le crisi climatiche. Le persone scappano, come è successo recentemente a causa di catastrofi naturali, pensiamo alle inondazioni in Brasile, o in Guatemala. Le cause per cambiamenti climatici stanno aumentando… Quando la gente si rende conto che nella città in cui vive il fiume si sta prosciugando o la temperatura sale ogni anno di mezzo grado o di un grado, mette insieme i soldi, va via e non torna. Oppure quando si accorgono che stanno disboscando un’area dell’Amazzonia, quello è il momento in cui partono e non ritornano. È un’evoluzione lenta questa. Si calcola che nel 2020 ci sono stati 46.000 migranti a causa del cambiamento di temperatura e 32.000 migranti a causa della siccità. Quindi parliamo di quasi 80.000 persone che hanno lasciato il loro luogo di appartenenza e non ritorneranno. La violenza, il traffico di esseri umani e la vulnerabilità in cui vivono gli immigrati è immensa. Queste persone hanno adeguata assistenza umanitaria e aiuti nei paesi della regione? Ci sono persone che si approfittano della vulnerabilità dei migranti per sfruttarli: sessualmente, lavorativamente, per inserirli in reti di trafficanti di esseri umani. Gli aiuti umanitari, quindi, per evitare tutto questo, dovrebbero arrivare a monte. Se oggi un migrante sale su un’imbarcazione in Turchia e vuole arrivare sull’isola di Lesbo, in Grecia, non si trova con persone che lo proteggono e si prendono cura di lui. Quelli che attraversano i confini della giungla del Darién (A.L) sono costantemente alla mercè di narcotrafficanti, organizzazioni terroristiche, criminalità organizzata e non li protegge nessuno. Stando alle cifre, la tratta di esseri umani, oggi, è uno dei traffici illegali più redditizi al mondo, insieme alla droga e alle armi. Bisogna avere delle organizzazioni nei luoghi dove si imbarcano e dove sbarcano? Il fatto è che il luogo dove arrivano è uno stato, ed è per questo che c’è bisogno della cooperazione di diversi settori. Si parla di cooperazione internazionale, pangovernativa e pansettoriale, ovvero il coinvolgimento della società civile, delle ONG e altri soggetti interni agli stessi governi; e poi c’è la cooperazione transettoriale, ovvero che coinvolge diversi settori. Quindi serve una politica pangovernativa, pansettoriale, transettoriale e multiparte, ovvero che coinvolga tutte le parti, i rappresentanti dei migranti, delle ONG, dei governi. Tutti questi attori dovrebbero sedersi intorno ad un tavolo per capire come gestire il problema.

Quanto stanno influendo le nuove misure del governo Biden sull’immigrazione, le quote di accesso negli Usa?

Il piano è un buon piano, che prevede l’apertura di turni online affinché i migranti non si ammassino alla frontiera con il Messico, restino alle intemperie o siano costretti ad entrare illegalmente; sono previste infatti misure più dure contro chi entra illegalmente.

Il piano, dunque, mi sembra ben pensato, soprattutto per i venezuelani, gli haitiani e i cubani e genererà un maggior flusso migratorio verso gli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti mostrano una certa apertura ci sarà più gente che vorrà emigrare. Ovviamente il flusso migratorio più importante che c’è in America Latina è quello che va verso gli USA, che transita dall’America centrale verso il Messico. E poi ci sono i messicani, che sono la popolazione che di più è migrata verso gli Stati uniti: si calcolano circa 11 milioni di persone.



L'America Latina ha bisogno della collaborazione dell'Unione Europea su temi specifici come l'immigrazione?

L’America Latina ha bisogno dell’Europa in termini di finanziamenti e di progetti e ce ne sono molti. Molti fondi europei sono stanziati per la cooperazione internazionale, per diverse questioni e anche per i migranti. Ci sono finanziamenti per molti progetti di migrazione, per aiutare le organizzazioni del settore. Non abbiamo tanto bisogno del know-how, perché la migrazione europea o di altre parti del mondo è diversa da quella latino-americana. Le vie di ingresso sono diverse. In Europa si accede sostanzialmente attraverso quattro rotte, quella orientale, ovvero dalla Turchia, o meglio Turchia e Grecia, la rotta centrale che passa dal Nord Africa e arriva nell’Italia del sud, più precisamente a Lampedusa, la rotta occidentale ovvero quella che parte dal Marocco in Nord Africa per arrivare in Spagna e la rotta dei Balcani che porta poi fondamentalmente in Germania. Questi sono i quattro punti di accesso all’Europa. In America Latina invece la migrazione passa via terra, dall’America centrale, al Messico, agli Stati Uniti.



Ci sono diversi tipi di cooperazione…

La cooperazione tra i diversi continenti è cruciale e in America Latina, da parte dell’Europa, abbiamo bisogno soprattutto di risorse per poter attuare politiche migliori. Poi certo possiamo anche scambiarci conoscenze sulla distribuzione dei migranti, la loro catalogazione in migranti e rifugiati - pensiamo a quello che ha fatto la Germania con i siriani - quindi anche scambi sui programmi di inclusione. In America latina potremmo prendere spunto dai programmi di inclusione dei migranti.



L'assistenza legale può aiutare molto la situazione dei migranti e dei rifugiati in America Latina?

Le Nazioni Unite avevano stabilito l’agenda degli obiettivi di sviluppo sostenibile da realizzare entro il 2030 che comprendeva anche la materia dei migranti e dei rifugiati. Gli obiettivi fondamentali erano quattro, e ce ne sono altri. Il primo sconfiggere la povertà, il quinto raggiungere la parità di genere, e di opportunità. L’obiettivo numero 8 prevede l’aumento delle possibilità di avere un lavoro dignitoso e l’obiettivo numero 16 l’accesso alla giustizia, la possibilità di accedere a vie legali, alle risorse, a presentare una petizione, a chiedere un rifugio a chiedere di essere considerato legalmente un migrante regolare. I governi, quindi, devono fare uno sforzo e garantire la possibilità di chiedere lo status di regolarizzazione migratoria. In generale nuove vie, nuovi visti, ad esempio, visti umanitari, visti di lavoro. Già esistono queste cose, ma bisogna aumentarne il numero. C’è bisogno di una maggiore apertura del sistema, un’apertura legale.

Quali sono le grandi sfide per i governi e la società in generale nella regione in termini di immigrazione?

La prima sfida è lavorare in maniera multisettoriale, ovvero i governi dovrebbero cooperare con leì ONG e le istituzioni della società civile per ricevere chi arriva. Quindi non solo aumentare il numero di vie di accesso legali per la migrazione, ma anche accoglierli meglio. La società deve affrontare anche un’altra sfida, ovvero cambiare la mentalità del migrante che ruba il lavoro a chi vive nel paese di destinazione, o del migrante delinquente. I cittadini devono informarsi bene, ma bisogna produrre più dati, dati di qualità. Quante persone arrivano, in che modo, di cosa hanno bisogno, come possono essere aiutati? Anche il mondo accademico e scientifico ha una sfida da affrontare: produrre dati migliori, che possano essere messi al servizio dello stato e delle organizzazioni della società civile. Quindi le sfide sono molte e il fenomeno migratorio tocca diversi aspetti, quello economico, quello sociale, giuridico, ma anche accademico. Naturalmente riguarda anche i mezzi di comunicazione, pertanto c’è bisogno di un approccio multidisciplinare. Tutti abbiamo responsabilità in questo.



America Latina, un immenso corridoio pieno di migranti, video a cura dell'Agenzia EFE