Netto recupero a Piazza Affari, le banche cambiano verso. Ma a Wall Street nuovo tonfo

Giornata a due facce per le borse europee. In avvio quella di Milano scendeva del 2%. Poi un progressivo recupero, alle 15.00 segna +1,13%.

A Milano hanno recuperato i titoli bancari, che erano scesi in avvio fino del 6%, a metà pomeriggio +2,24%. Sui ribassi iniziali ha pesato la notizia dell'azzeramento delle obbligazioni subordinate di Credit Suisse, che valgono 16 miliardi di franchi. Mentre a riportare la calma ha contribuito una nota delle autorità europee che hanno ricordato come nell'Eurozona le regole siano diverse e che prima degli obbligazionisti pagano gli azionisti.

Il titolo di Credit Suisse scende del 53%. Il valore, di 0,87 franchi svizzeri ad azione, è superiore ai 0,76 franchi offerti da Ubs. Recupera lo stesso titolo Ubs: era partito a -13%, ora segna +5,17%.

Si è interrotta anche la corsa ai beni rifugio. L'oro questa mattina ha superato il livello dei 2.000 dollari all'oncia, che non toccava dall'agosto 2020. In seguito è tornato a 1.967, in calo dell'1%.

Avvio di contrattazioni contrastato a Wall Street: Dow Jones +1,05%, Nasdaq -0,31%.

Sotto osservazione First Republic Bank: in apertura vede un nuovo tonfo, del 15 per cento. Vale 19,4 dollari ad azione, da inizio anno il calo è dell'83%.