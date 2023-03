New York, il giorno del verdetto per Trump, tribunale blindato

Ore contate per mettere la parola fine su una delle inchieste penali più scottanti su un ex-presidente americano. Stamani il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, deciderà se Donald Trump abbia deciso il pagamento di 130.000 dollari per mettere a tacere la relazione con la pornostar Stormy Daniels alla vigilia delle elezioni del 2016. Oppure se è stato il suo ex-legale Michael Choen di sua iniziativa a pagare la pornostar per la sua relazione con l'ex presidente avvenuta nel 2006, anno in cui era appena divenuto padre del figlio condiviso con Melania.

Estorsione e cospirazione, i reati che la procura valuta di contestare ai danni dell'allora presidente per aver tentato di ribaltare l'esito di quelle elezioni.

Trump, che si è ricandidato alle elezioni del 2024, temendo un arresto imminente, già sabato ha chiesto alla sua base di mobilitarsi per "protestare e riprenderci il nostro Paese!" e da ieri transenne di metallo circondano il tribunale di Manhattan, dove sono riuniti i giurati in attesa che Trump si presenti in tribunale. Bragg sta indagando l'ex presidente per aver falsificato documenti aziendali che consentivano il rimborso del suo avvocato, Michael Cohen già condannato a tre anni di carcere. Quei soldi furono restituiti a Cohen da Trump e segnati sui registri contabili come spese legali, cosa che costituisce "una falsificazione di documenti che può portare all'incarcerazione" soltanto se legata all'intenzione di commettere un reato, spiegano alcuni analisti. I pubblici ministeri stanno anche esaminando la possibilità che il magnate abbia falsificato documenti per risolvere problemi nei finanziamenti della campagna elettorale.