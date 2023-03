Bayern Monaco: "No a Superlega europea, si alla Champions e alla Bundes"

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, in un'intervista al quotidiano 'Süddeutsche Zeitung' ha dichiarato che "non è assolutamente interessato a una Superlega europea". Più promettente, secondo il numero uno del club di Monaco “il concetto modificato e ampliato di Champions League che sta arrivando”. Il Bayern “naturalmente vuole raggiungere il successo internazionale, e per questo esiste già la Champions League”

Hainer è più preoccupato per gli equilibri del calcio europeo, soprattutto per quanto riguarda i club che fanno grandi investimenti, come il Paris Saint-Germain o quelli della Premier League inglese, sottolineando che, in queste condizioni, è sempre più difficile per il suo club. Puntare quindi sul Financial Sustainability Protocol, che entrerà in vigore dal 2024 e sostituirà il cosiddetto Financial Fair Play. "Il successo di questo nuovo regolamento dipenderà dalla fermezza con cui verranno imposte le sanzioni, qualunque sia la società, ci saranno livelli che arriveranno all'esclusione da una competizione, se le regole sono chiare sarà più difficile attaccarle in seguito. In una recente conversazione con il presidente Uefa Aleksander Ceferin, Hainer ha ribadito che il calcio deve ripartire, non può continuare così, competizione chiara, integra e nel caso in cui la German Football League (Dfl) apra ad un investitore, ogni club dovrebbe decidere come investire gli introiti. il Bayern non dovrebbe fare grandi investimenti in infrastrutture: "Se vogliamo continuare a competere ai massimi livelli in Europa, dobbiamo investire nei giocatori. Altri club devono decidere da soli dove hanno bisogno".

L'obiettivo deve essere "non lasciare che la distanza con la Premier League o il campionato spagnolo continui a crescere". Per Hainer, il calo delle entrate del campionato tedesco dal marketing internazionale è allarmante. "La Bundesliga è attraente solo se i suoi club si esibiscono e convincono anche a livello internazionale. Per questo, sono necessari buoni giocatori. Se il Bayern non avesse più soldi, non potrebbe finanziare l'arrivo di giocatori che soddisfano i requisiti più esigenti, allora perderemmo appeal. Il Bayern è cinque volte vincitore della Champions, il club tedesco punta a tornare alla vittoria in breve tempo continua il presidente bavarese. L'ultima Champions del Bayern risale al 2013.