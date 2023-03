Non è vaccinato, Novak Djokovic escluso dal torneo di Indian Wells

La sua decisione di non vaccinarsi continua a causargli problemi. Il numero 1 del Mondo Novak Djokovic non potrà giocare il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells in quando non essendo vaccinato contro il Covid non può entrare negli Stati Uniti. E' stato lo stesso torneo ad annunciare il forfait del campione serbo sui suoi canali social. Il torneo 'combined' ATP-WTA inizia mercoledì all'Indian Wells Tennis Garden e durerà fino al 19 marzo.

Il senatore Rick Scott, R-Fla., ha dichiarato su Twitter che la Homeland Security ha rifiutato la richiesta di “deroga” al vaccino di Djokovic, che gli avrebbe permesso di giocare sia a Indian Wells che a Miami, dal 19 marzo al 2 aprile. Gli Usa hanno esteso fino all'11 maggio l'obbligo di vaccinazione per chi viene dall'estero.Con Djokovic fuori, Nikoloz Basilashvili è entrato nel tabellone principale di Indian Wells.