Non solo la Crimea, Putin ha visitato anche Mariupol

Dopo la trasferta in Crimea nel nono anniversario dell'annessione Putin è stato anche a Mariupol, lo scrive la Tass citando il servizio stampa del Cremlino. Durante il viaggio, il vice primo ministro Marat Khusnullin ha riferito in dettaglio al Presidente i progressi dei lavori di costruzione e ricostruzione della città e dell'area circostante, ha dichiarato il servizio stampa. Mosca ha conquistato la città nel maggio scorso dopo tre mesi di battaglia durissimi con gli ultimi resistenti asserragliati all'interno dell'acciaieria Azovstal, Putin l'ha raggiunta in elicottero, fa sapere la Tass.

Putin ha anche tenuto una riunione al posto di comando dell'invasione a Rostov-sul-Don, la città russa dove tre giorni fa era andato a fuoco il palazzo dell'FSB. "Il capo di Stato ha ascoltato le relazioni del capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe, Valeriy Gerasimov, e di alcuni comandanti militari", ha dichiarato il Cremlino.