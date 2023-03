Nord Stream, Kiev: "Non abbiamo nulla a che fare con il sabotaggio dei gasdotti"

“L'Ucraina non è stata coinvolta nei sabotaggi del gasdotto Nord Stream nel Mar Baltico lo scorso settembre”. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksiï Reznikov dopo che il New York Times li ha attribuiti a "un gruppo filo-ucraino" citando fonti di intelligence degli Stati Uniti, pur sottolineando che non ci sono prove che il presidente ucraino Zelensky, il suo governo o i comandi dell’esercito fossero a conoscenza dell’operazione.

"Noi non c'entriamo nulla: sarebbe un bel complimento per i nostri servizi speciali, ma quando si concluderanno le indagini sui sabotaggi al gasdotto si vedrà che l'Ucraina non ha nulla a che fare con tutto ciò", ha ribadito Reznikov, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri della Difesa dell'Ue a Stoccolma.

La Casa Bianca si è limitata finora a dire che gli accertamenti sono ancora in corso, ma la pista di un'azione a favore di Kiev sarebbe la stessa su cui indaga anche la Germania.

Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, invita alla cautela. In un'intervista a Deutschlandfunk ha dichiarato che bisogna attendere la conferma delle informazioni sui responsabili delle esplosioni del Nord Stream e che potrebbe anche trattarsi di una "campagna sotto falsa bandiera" per "incolpare" i gruppi filo-ucraini.

Secondo Pistorius, la probabilità dell'una e dell'altra ipotesi è ugualmente alta. Anche se le tracce portano in Ucraina, gli inquirenti non sono ancora riusciti a scoprire chi abbia commissionato il presunto gruppo di autori del sabotaggio del Nord Stream. Negli ambienti della sicurezza internazionale non è escluso che possa appunto trattarsi di un'operazione 'false flag' per depistare le indagini.