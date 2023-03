Tante ipotesi e poche certezze sul Nord Stream: a gennaio Berlino perquisì una nave sospetta

Da un lato, c’è il coté ucraino, che fin dall’inizio sostiene si sia trattato di un attentato sotto “falsa bandiera” organizzato dal Cremlino. Dall’altro, c’è Mosca che gioca la carta dell’ironia e, tramite la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, dice che non ci sarebbe alcuna sorpresa se “dopo una presunta inchiesta, gli occidentali e i loro giornali stabilissero che il Nord Stream è stato distrutto da un delfino-attentatore fuggito dalla Crimea in Ucraina”.

Usa, il Consiglio di sicurezza nazionale: “Non siamo in grado di confermare la rivelazione del NYT”

Insomma, sulla questione dello sfortunato gasdotto pronto ad entrare in uso, posato sui fondali del mar Baltico per collegare (e rifornire di gas) la Germania dalla Russia, fermato dallo scoppio del conflitto e sabotato nello scorso settembre, si naviga ancora a vista. Finora, si sospetta solo che sul danneggiamento ci sarebbe lo zampino di Kiev, secondo un’inchiesta del New York Times, ma gli elementi per dirlo con certezza sono ancora pochi. Soprattutto perché il Consiglio di sicurezza nazionale (NSC) Usa ha affermato di “non essere in grado di confermare” la rivelazione del prestigioso quotidiano statunitense.

Tutti i Paesi coinvolti dicono di aspettare l’esito delle indagini

C’è poi la posizione attendista di molte cancellerie nordeuropee, dalla Germania alla Svezia, dalla Danimarca alla Finlandia, che dicono tutte a una voce di “attendere l’esito delle indagini” prima di attribuire responsabilità e dare per scontato ciò che si può solo sospettare. Lo ha detto il ministro tedesco Boris Pistorius, lo ha confermato l’omologo danese Troels Lund Poulsen. Insomma, l’apparente accordo tra Paesi che di fatto sono alleati nasconde un’effettiva divergenza su come trattare questa delicata materia.

C’è di vero e sicuro che il governo ucraino, tramite il ministro della Difesa, Oleksii Reznikov, respinge tutte le accuse, ribadendo che “non c'entriamo nulla con l'operazione di sabotaggio ai danni dei gasdotti Nord Stream: sarebbe un bel complimento per i nostri servizi speciali, ma quando si concluderanno le indagini si vedrà che l'Ucraina non ha nulla a che fare con tutto ciò”.