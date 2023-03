Numismatica: Eva Kant, compagna di Diabolik, nuovo trittico di monete da 5 euro

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha presentato il nuovo programma numismatico, una nuova serie di grande interesse popolare legata allo storico fumetto Diabolik ideato dalle ormai “mitiche” sorelle Giussani. Protagonista sarà l'affascinante Eva, la prima moneta infatti sarà dedicata alla compagna del criminale di Clerville. La moneta in cupronichel, avrà un valore nominale di 5 euro, disponibile in versione Fior di Conio con una tiratura di 12.000 pezzi. L'artista incisore Claudia Momoni raffigura in primo piano il volto di Eva, disegnato da Sergio Zaniboni.

Kant, cognome mutuato dal filosofo (Immanuel Kant), il personaggio ebbe come “modella” di riferimento una ragazza torinese, Cristina Adinolfi, che il maestro del fumetto italiano Sergio Zaniboni usava scattandole foto nelle stesse pose in cui poi avrebbe disegnato Eva. Una donna emancipata e innamoratissima del suo Diabolik, che all'inizio svolge un ruolo subalterno ma poi pian piano paritario. Amanti e criminali, Eva è esperta di arti marziali, e come il suo compagno di travestimenti. Rimane un’icona di stile e di femminilità, è infatti continuamente citata soprattutto nel mondo della pubblicità e della moda. Per i ragazzi Eva Kant ha il volto di Miriam Leone, l’attrice che nel 2021 l'ha interpretata nel film Diabolik diretto dai Manetti Bros, uscito nelle sale a fine 2021.