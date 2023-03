Nuoto, la 16enne canadese McIntosh firma il nuovo record mondiale nei 400 stile libero

Il Canada sul tetto del mondo grazie a un'atleta giovanissima. Summer McIntosh stabilisce il nuovo record mondiale nei 400 stile libero femminile. Ai Trials in corso al Pan Am Sports Centre di Toronto, la 16enne beniamina di casa tocca i 3'56"08, migliorando il primato stabilito lo scorso anno dall'australiana Ariarne Titmus in 3'56"40.

Era dai Mondiali di Budapest del 2017 che una canadese (Kylie Mass nei 100 dorso) non firmava un primato mondiale.