Nuovo attacco di hacker filo-russi ai siti italiani: torna il gruppo "NoName057"

L'esperto Paganini: “Preoccupa la crescita di alcune botnet”

"Preoccupa che in queste ultime settimane si stia osservando una crescita di alcune 'botnet' di recente genesi e che potrebbero essere utilizzate anche da gruppi pro-Russia negli attacchi. La concomitanza di questi eventi non deve essere sottovalutata": è il parere all'Ansa di Pierluigi Paganini, esperto di cybersicurezza, in merito alla nuova ondata di attacchi di hacker russi ai siti italiani. "Le botnet - aggiunge - sono gruppi di macchine compromesse e sotto il controllo di un attore che può utilizzarle per condurre diverse attività malevole, compresi gli attacchi DDoS. Nelle ultime settimane alcune botnet sono cresciute in modo preoccupante", sottolinea l'esperto citando una botnet che si chiama HinataBot "nata ad inizio anno e che mostra capacità offensive e di crescita che preoccupano", così come sono "in rapido consolidamenteo altre due botnet di nome 'GoBruteforcer' and 'KmsdBot'". "Qualora dovessero essere utilizzate anche contro le nostre organizzazioni - conclude Paganini - potremmo trovarci in serie difficoltà. Queste botnet possono essere 'noleggiate' da attori di vario tipo, da gruppi Pro-Russia così come da criminali informatici con finalità estorsiva".