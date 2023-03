Allarme di Alarm Phone: nuovo naufragio di un barcone partito dalla Libia con 47 persone

Un barcone con 47 migranti per il quale era stato lanciato un allarme nelle ore scorse è naufragato: decine di persone sono annegate. Lo riferisce Alarm Phone la ong che aveva indicato l'emergenza già 24 ore fa. Non si conosce ancora il numero delle vittime.

"Dalle h 2.28 dell'11 marzo, le autorità erano informate dell'urgenza e della situazione di pericolo. Le autorità italiane hanno ritardato deliberatamente i soccorsi, lasciandole morire". Lo afferma Alarm Phone, che da ieri lanciava l'allarme. "Secondo diverse fonti - prosegue la ong - decine di persone di questa barca sono annegate".

Poche ore prima del nuovo tweet l'organizzazione non governativa aveva dichiarato: "Abbiamo perso i contatti con le 47 persone più di 2 ore fa e siamo molto preoccupati! La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna informazione. Le persone devono essere salvate e portate in salvo in Europa ora!".