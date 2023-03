Occhi puntati su Tim

Occhi puntati nella giotrnata di oggi sul titolo Tim. Gli investitori sembrano scommettere sull'asta partita dopo l'offerta presentata ieri sera da Cassa Depositi e Prestiti.

Dopo un'apertura con un più 5,5, Tim ha poi limato i guadagni fino ad arrivare a guadagnare quasi tre punti percentuali (2,82). Una performance che sostiene il Ftse Mib che guadagna lo 0,4 per cento, positivi anche gli altri grandi mercati europei tranne Londra che invece cede quasi mezzo punto (-0,45).

Per quanto riguarda i Btp, partenza in calo per lo spread con i Bund tedeschi, siamo a 178 punti base dai 182 dell'apertura, il rendimento decennale a 4,43 proprio nel giorno in cui parte il collocamento della diciannovesima emissione di Btp Italia per i risparmiatori. Indicizzato all'inflazione nazionale, il Ministero delle Finanze ha reso noto che la cedola minima sarà del due per cento ma la definitiva verrà comunicata giovedì, giornata dedicata agli investitori istituzionali.

Infine un'occhiata al prezzo del gas, in caduta libera, siamo ai minimi dal dicembre 2021, 43 euro megawattora, erano 50 venerdì