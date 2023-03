La Federazione scherma riammette gli atleti di Russia e Bielorussia alle qualifiche per le Olimpiadi

La Federazione internazionale di scherma (Fie) ha riammesso gli atleti di Russia e Bielorussia alle qualificazioni in vista della Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta del primo sport olimpico in cui è adottata una decisione di questo tipo. Gli sportivi dei due Paesi sono assenti dal circuito internazionale dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina nel febbraio 2022. A votare a favore della riammissione sono stati 89 Paesi su 136. Le gare per selezionare i partecipanti ai Giochi olimpici inizieranno il prossimo 3 aprile, tra meno di un mese. La decisione è comunque soggetta alla convalida del Comitato olimpico internazionale (Cio) che al momento non si è ancora espresso. Gli schermidori di Russia e Bielorussia saranno in pedana "nel rispetto delle condizioni di neutralità e di idoneità individuale", secondo l'ipotesi che era già stata formulata dalla Fie lo scorso novembre e respinta di misura. Nel frattempo però prima il Comitato olimpico asiatico a dicembre e poi i Comitati olimpici africani la scorsa settimana hanno modificato la loro posizione, annunciando di essere favorevoli alla partecipazione di atleti russi e bielorussi a Parigi nel 2024. Un'apertura che ha creato i presupposti per il voto di oggi.

Azzi (Fis): "L'ultima parola spetta al Cio"

"La linea, chiara e imprescindibile, resta quella del Cio. Il congresso della Federazione internazionale di scherma infatti ha votato a maggioranza per la riammissione degli atleti neutrali di nazionalità russa e bielorussa in vista dell'inizio della qualifica olimpica, rimettendo però l'esito alle decisioni che saranno prese dal Comitato olimpico internazionale". Lo scrive in una nota Paolo Azzi, presidente della Federazione italiana scherma (Fis), secondo cui "è fondamentale ricordare che, come ben spiegato negli stessi quesiti proposti ai rappresentanti delle federazioni nazionali di tutto il mondo, la Fie ha specificato che l'ultima parola spetterà al Cio. Una posizione che la Federazione italiana scherma ha coerentemente sostenuto fin dall'inizio, impegnandosi per fare in modo che ogni decisione fosse sottoposta al vaglio del comitato olimpico. Così come accadrà e non era scontato".