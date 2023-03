Shoah, Tajani allo Yad Vashem: "Quanto è accaduto non deve succedere mai più"

"Non dobbiamo dimenticare ciò che è accaduto perché ciò che è accaduto non deve accadere mai più": lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani al termine della visita a Yad Vashem, il memoriale della Shoah a Gerusalemme. "Ogni volta che si ritorna in questi luoghi si riapre una ferita nel cuore di tutti coloro che condannano l'odio, la violenza, e lo sterminio di sei milioni di vittime innocenti, colpevoli soltanto di essere ebrei". Poi sul libro d'onore del memoriale Tajani ha scritto: "L'Italia china il capo davanti ai milioni di vittime innocenti".

Tajani, che poco prima aveva deposto una corona di fiori nella Tenda della Rimembranza, dove arde la fiamma perenne in ricordo dei sei milioni di ebrei uccisi, ha detto che "l'Italia fortunatamente continua a conservare forte il ricordo di ciò che è accaduto. E l'Italia - ha proseguito - continua a combattere fermamente, e questo governo lo fa con grande decisione, ogni forma di antisemitismo. Dobbiamo anche combattere in Italia, in Europa e nel mondo ogni rigurgito antisemita perché questo germe maligno non si allarghi”.

Tajani ha poi sottolineato che si deve "insegnare ai giovani che non si può e non si deve odiare nessuno. Nessuno più nel mondo deve odiare un uomo o una donna soltanto perché è ebreo. Con questo spirito - ha concluso - ho deposto la corona di fiori e posto un sasso sulla tomba ideale di sei milioni di ebrei assassinati durante la seconda guerra mondiale. Non dovrà accadere mai più".