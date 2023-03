Ucciso a colpi di pistola nella sua casa a Roma: è un pregiudicato di 54 anni

Aveva diversi precedenti il 54enne freddato da diversi colpi di pistola in un appartamento di via dei Pisoni, poco dopo la mezzanotte, nella periferia romana del Tuscolano. Chi ha sparato è poi fuggito via. Ad allertare la polizia era stato proprio la vittima, pluripregiudicato, chiedendo aiuto perché ferito. In casa gli agenti lo hanno trovato privo di vita accanto alla porta di ingresso.

Sul posto i poliziotti del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato San Giovanni. Le indagini coordinate dalla procura di Roma, sono svolte dalla Squadra Mobile. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia scientifica.