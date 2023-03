Omicidio Cerciello Rega. La Procura generale chiede alla Cassazione la conferma delle condanne

La procura generale della Cassazione chiede la conferma delle condanne per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth . Il sostituto procuratore generale della Cassazione, Francesca Loy che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso di Elder e il rigetto di quello di Natale chiarendo che il carabiniere Cerciello "era disarmato e dopo essersi identificato è stato ucciso con 11 coltellate in 20 secondi" .

I supremi giudici della prima sezione penale sono chiamati oggi a decidere sulle condanne decise dalla Corte di assise di Appello a 24 anni e a 22 anni per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth . In primo grado, dopo l’inchiesta della Procura di Roma, i due americani erano stati condannati all'ergastolo.

Arriva oggi in Cassazione il processo per l'omicidio di Mario Cerciello Rega , il vicebrigadiere accoltellato e ucciso nell'estate del 2019, nel quartiere Prati di Roma.

"I ricorsi delle difese devono essere ritenuti inammissibili - ha sottolineato il magistrato Loy durante la requisitoria davanti alla Prima sezione penale - Le sentenze hanno ricostruito la vicenda nei minimi dettagli . Cerciello non aveva motivi per aggredire Elder, che ha tirato subito fuori il coltello sapendo che Cerciello era un carabiniere perché si era qualificato". " E' escluso che gli imputati potessero pensare che i due carabinieri in borghese fossero dei criminali" ha detto il sostituto procuratore generale. Quanto alla posizione di Natale Hjorth, ha aggiunto: "E lui che dà il contributo principale per la tentata estorsione, sa che Elder ha un coltello con sé ed è lui che dopo l'omicidio nasconde l'arma nel controsoffitto della loro stanza in albergo".

I legali della vedova

''Siamo stati molto soddisfatti dalle due sentenze dei gradi precedenti del giudizio e speriamo che la nostra soddisfazione sia quest'oggi confermata dalla Cassazione''. Così l’avvocato Massimo Ferrandino, legale di Rosa Maria Esilio, vedova di Mario Cerciello Rega, entrando in Cassazione per l'udienza del processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 a Roma.

L’avvocato degli imputati

Ci sono ancora troppe lacune nella ricostruzione di quello che è successo quella sera e per questo ci aspettiamo che la sentenza di Appello venga cassata e ci sia un nuovo giudizio". Così Roberto Capra, difensore di Finnegan Lee Elder, imputato insieme a Gabriel Natale Hjorth.

La vicenda

L'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri risale alla notte del 26 luglio 2019: dopo un tentato acquisto di droga, non andato a buon fine, i due americani, all'epoca diciannovenni, rubarono lo zaino di Sergio Brugiatelli, che, in Piazza Mastai, aveva indicato loro il pusher dal quale potevano rifornirsi.

Gli americani pretendevano 100 euro e della cocaina per restituire il maltolto, e Brugiatelli (teste chiave della vicenda, deceduto nel 2021 per un male incurabile) chiese aiuto al 112.

A quel punto, Cerciello, con il collega Andrea Varriale, venne inviato in soccorso per fermare la tentata estorsione messa in atto dai due giovani. Quando i militari cercarono di bloccarli, Elder reagì colpendo a morte Cerciello con 11 coltellate, prima di darsi alla fuga con l'amico. I due aggressori si precipitarono nella camera 109 dell'albergo Le Meridien, che li ospitava, a pochi metri da via Pietro Cossa, luogo dell’omicidio, mentre Varriale cercava disperatamente di soccorrere il collega che sarebbe morto poco dopo, in ospedale.

Elder e Hjorth dormirono in albergo, e la mattina del 26 luglio, grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte, i carabinieri li trovarono e fermarono. I due erano pronti a lasciare l'Italia, con biglietti aerei già acquistati, e avevano nascosto in un controsoffitto il coltello con lama da 18 centimetri usato nell'agguato, che Elder aveva portato con sé, nascosto in un trolley, dagli Stati Uniti.