Omicidio Willy: Corte Assise in scadenza, il processo d'appello slitta al 27 aprile

Slitta al 27 aprile il processo d'appello per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, per il quale, in primo grado, sono stati condannati all'ergastolo Marco e Gabriele Bianchi, e a 23 anni e 21 anni di carcere Francesco Belleggia e Mario Pincarelli.

"Questa Corte è in imminente scadenza e attendiamo l’insediamento della nuova corte, con la nuova composizione, per avviare il processo”, ha spiegato il presidente della Corte.

Le difese hanno annunciato che chiederanno la riapertura del processo. Willy morì a 21 anni, il 6 settembre del 2020, dopo esser stato vittima di un pestaggio in una strada di Colleferro. Il giovane, di origini capoverdiane, venne aggredito mentre cercava di difendere un amico in difficoltà.