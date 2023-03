Oms, 3 anni fa l'annuncio ufficiale: "Il Covid-19 è una pandemia"

Era l'11 marzo 2020 e l'Organizzazione mondiale della sanità dichiarava l'epidemia da Covid-19 una pandemia globale. Sono trascorsi 3 anni da quel giorno e molte cose sono cambiate.

Il 2020 non è solo un brutto ricordo, l’anno tragico della pandemia. Il 2020 è uno spartiacque, tra un prima e un dopo. Contagi, ospedali al collasso, disperazione e morte sono immagini che hanno lasciato un segno indelebile in ognuno di noi. La diffusione del virus ha portato a cambiamenti senza precedenti in tutto il mondo, i governi hanno cercato di frenare la diffusione del virus, in tutti i modi.

"Nelle ultime due settimane - dichiarava il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa - il numero di casi al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero di paesi colpiti è triplicato, ci sono più di 118.000 casi in 114 paesi e 4.291 persone hanno perso la vita.

Nei giorni e nelle settimane a venire- continuava lapidario- prevediamo che il numero di casi, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti aumenteranno ancora di più. L'Oms ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che Covid-19 può essere caratterizzato come una pandemia. Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione."

L’11 marzo 2020 il nostro Paese era entrato in lockdown, da soli 2 giorni. Il Governo stabiliva restrizioni fino a poco prima impensabili: stop agli spostamenti, scuole chiuse, blocco di ogni manifestazione sportiva. Si può uscire di casa solo con un’autocertificazione, per motivi di lavoro, salute o comprovata necessità. L’Italia sceglie la linea della prudenza e del rigore.

“Siamo grati per le misure adottate in Iran, Italia e Repubblica di Corea per rallentare il virus e controllare le loro epidemie” le parole di Tedros Adhanom Ghebreyesus durante la conferenza stampa.

Oggi la situazione è nettamente cambiata, vaccini, terapie, misure preventive e mutazioni del virus in varianti più deboli hanno soffocato la minaccia più aggressiva ma conviviamo ancora con l’emergenza. Il Covid è ancora imprevedibile avverte l’Oms, il virus può farci del male.

“Tutti sono d’accordo sul fatto che, una delle più grandi lezioni che dobbiamo imparare è che non fossimo pronti. Il mondo non era pronto. All’inizio della pandemia abbiamo visto che alcuni Paesi hanno dovuto adottare misure estreme, come il lockdown sociale, per prendere tempo. Insomma la grande lezione è che dobbiamo investire sulla salute, dobbiamo investire sui sistemi sanitari, sulla forza lavoro sanitaria e in ricerca e sviluppo” è il commento del portavoce dell’Oms Tarik Jasarevic.