Onu, gli Stati Uniti denunciano le violenze su 80mila detenuti in Corea del Nord

"Il regime di Pyongyang fa tutto ciò che è in suo potere per nascondere le sue atrocità al mondo esterno, ma più e più volte ha fallito". L'ambasciatrice americana all'Onu Linda Thomas-Greenfield ha denunciato il grave stato in cui versano i diritti umani in Corea del Nord nel corso di una riunione informale del Consiglio di Sicurezza Onu organizzata dalle missioni dell'Albania e degli Usa presso le Nazioni Unite (con i co-sponsor Giappone e Sud Corea) per far luce sugli abusi e le violazioni di Pyongyang e sul loro legame intrinseco con la pace e la sicurezza internazionali. "In questo preciso momento la Corea del Nord ha più di 80.000 persone nei campi di prigionia dove i detenuti politici sono soggetti a torture, fame, lavoro forzato, esecuzioni arbitrarie o sommarie e violenza di genere, compresi gli aborti forzati", ha aggiunto, sottolineando che "il regime ha compiuto anche atti di repressione transnazionale, tra cui intimidazioni, sorveglianza, rimpatri forzati e omicidi". Thomas-Greenfield ha spiegato che i programmi di armi di distruzione di massa e missili balistici di Pyongyang sono indissolubilmente legati alle violazioni dei diritti umani del regime: "La ricerca di armi di distruzione di massa ha sempre la meglio sui diritti umani e sui bisogni umanitari della sua gente, Kim Jong-un ha preferito le munizioni al nutrimento, i missili al genere umano". Quindi ha attaccato la Cina che ha bloccato la diffusione pubblica dell'incontro sui canali tv dell'Onu: “Un tentativo vano”, ha detto, "poiché questo incontro (andato poi in onda sui canali non ufficiali come Facebook) sarà pubblico e visibile al mondo. Continueremo a denunciare le violazioni dei diritti umani della Nord Corea e le minacce alla pace internazionale". La decisione di oscurare la trasmissione tv rientra nelle possibilità di un membro del Consiglio, e la Cina è uno dei cinque membri permanenti.

L'Italia chiede l'accesso al Paese del personale e alle agenzie umanitarie internazionali Alla riunione informale del Consiglio di Sicurezza Onu ha partecipato per l'Italia il vicerappresentante permanente al Palazzo di Vetro Gianluca Greco. "L'Italia, alla luce dell'importanza che attribuisce alla pace e alla stabilità nella regione indo-pacifica, ritiene che la grave situazione di diffusa e sistematica violazione dei diritti umani in Corea del Nord sia motivo di profonda preoccupazione", ha detto e ha chiesto a Pyongyang di "concedere l'accesso al personale e alle agenzie umanitarie internazionali per condurre valutazioni indipendenti dei bisogni, attuare programmi umanitari coerenti con gli standard internazionali e i principi umanitari e fornire assistenza alle persone nelle situazioni più vulnerabili".

Ap/KCNA La minaccia nucleare della Corea del Nord

Le accuse all'Onu di Cina e Russia Xing Jisheng, consigliere della missione cinese delle Nazioni Unite, ha criticato gli Stati Uniti per aver discusso dei diritti umani nel Consiglio di sicurezza, il cui mandato è garantire la pace e la sicurezza internazionale, dicendo che "non è in alcun modo costruttivo". Invece di allentare la tensione, ha detto, "potrebbe piuttosto intensificare il conflitto, e quindi è una mossa irresponsabile". Accuse rilanciate anche da Stepan Kuzmenkov, consigliere russo che ha affermato che non vi erano motivi per convocare l'incontro “che ha una chiara tendenza anti-nordcoreana” e additato gli Stati Uniti, colpevoli a suo dire di utilizzare i diritti umani "per regolare i conti con il governi non di loro gradimento". In un rapporto del luglio 2022 sui diritti umani in Corea del Nord, il segretario generale Onu Antonio Guterres aveva espresso preoccupazioni significative, tra cui "l'uso diffuso e sistematico della tortura", la mancanza di una significativa partecipazione pubblica al processo politico, severe sanzioni per la distribuzione di contenuti dei media stranieri e "la negazione assoluta della libertà di esprimere opinioni o critiche al governo", nonché del "diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione". Mentre il rapporto dell'ottobre 2022 della relatrice speciale delle Nazioni Unite Elizabeth Salmón aveva richiamato l'attenzione su centinaia di casi irrisolti di rapimenti internazionali e sparizioni forzate da parte del governo di Pyongyang al di fuori del suo territorio.

Ap Esercitazioni militari congiunte Stati Uniti - Corea del Sud

Le minacce di Kim Jong-un La Corea del Nord ha minacciato di usare "in maniera preventiva" il suo arsenale nucleare, in caso di "conflitto che si allarghi pericolosamente". Pyongyang, in un articolo del Rodong Sinmun, ha chiarito che le armi atomiche nordcoreane "non esistono solo per pubblicità" dopo aver nuovamente criticato le esercitazioni congiunte Stati Uniti e Corea del Sud in corso in questi giorni. La presa di posizione non è una novità assoluta. Già ad aprile dello scorso anno il leader supremo Kim Jong-un, in un discorso a una parata militare, aveva affermato che, in difesa degli "interessi fondamentali", si potrebbe anche ordinare un uso preventivo delle armi nucleari. Inoltre Pyongyang ha affermato che circa 800.000 dei suoi cittadini si sono offerti volontari per unirsi o arruolarsi nuovamente nell'esercito della nazione per combattere contro gli Stati Uniti, solo nella giornata di venerdì, dopo il lancio nella giornata precedente di un missile balistico intercontinentale (ICBM) Hwasong-17 in risposta alle esercitazioni militari USA-Corea del Sud in corso. Dopo il nuovo test, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso la volontà di "incutere paura nei nemici" per scoraggiare la guerra e garantire in modo affidabile la vita pacifica del popolo che passa attraverso la costituzione irreversibile del deterrente rispetto alla guerra nucleare".