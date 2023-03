Open Arms, il pm rinuncia ad avere Piantedosi come teste. La difesa invece sentirà il ministro

Il pm Calogero Ferrara ha comunicato la rinuncia, da parte della procura di Palermo, di sentire come teste l'attuale ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nell'ambito del processo Open Arms, che vede imputato Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per i fatti relativi all'agosto del 2019, quando la nave dell'Ong Open Arms con 147 migranti a bordo attese per oltre 15 giorni prima di poter attraccare in un porto sicuro.

Piantedosi, all'epoca era il capo di gabinetto di Salvini, titolare del Viminale nel governo Conte 1. La procura ha anche rinunciato ad altri due testi, il prefetto Paolo Formicola e l'ambasciatore Maurizio Massari. Giulia Buongiorno, difensore di Matteo Salvini, invece ha comunicato che non intende rinunciare ai testi Piantedosi e Massari.