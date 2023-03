Open Arms. La Ong denuncia il sommergibile Venuti per omissione di soccorso

Il video del sommergibile Venuti della marina militare è al centro della prima parte dell'udienza Open Arms che si sta celebrando nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dove è imputato per sequestro di persona l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Per la difesa sarebbe la prova di un comportamento "anomalo" di Open Arms, ribadisce l'avvocatessa Giulia Bongiorno, legale di Salvini. La Ong spagnola ha contrattaccato annunciando in aula di avere denunciato l'equipaggio del Venuti per omissione di soccorso. "Un esposto è stato presentato alla procura della repubblica e alla procura militare di Roma", dice l'avvocato Arturo Salerni.

“Il sottomarino non è idoneo al soccorso, possiamo prestare assistenza a soccorsi indifferibili” ha detto Stefano Oliva capitano di corvetta della marina militare comandante del sommergibile Venuti durante la sua deposizione.