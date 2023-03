Padova: poliziotto morto per salvare un anziano automobilista caduto in un canale

Sono stati recuperati in un punto seminascosto del fondale del canale Gorzone, ad Anguillara Veneta, in provincia di Padova, i corpi di un uomo di 70 anni e di Domenico Zorzino, il poliziotto che ieri pomeriggio si era tuffato per cercare di salvarlo, dopo aver assistito all’incidente a causa del quale l’uomo era caduto in acqua con la sua auto. Il capo della polizia, Lamberto Giannini, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia e nel messaggio parla di “un poliziotto eroe, esempio di eccezionale altruismo”.

"Esprimo il mio cordoglio e vicinanza alla famiglia di Domenico Zorzino, in servizio alla questura di Padova presso il Reparto Prevenzione Crimine Veneto", ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, "il gesto altruistico e coraggioso compiuto dal poliziotto testimonia ancora una volta l'alto senso del dovere degli uomini e delle donne delle Forze di polizia che operano quotidianamente a servizio dei cittadini anche mettendo a rischio la loro incolumità. A loro va la mia più profonda gratitudine e riconoscenza".

E il governatore del Veneto, Luca Zaia: “Non esito in casi come questo a utilizzare la parola eroe per definire il poliziotto che ha dato la propria vita nel tentativo di salvarne un’altra”, ha detto anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sottolineando “come l’impegno e la dedizione vadano ben oltre il proprio lavoro e non si esauriscano una volta smessa la divisa di ordinanza”.

L’agente, che era assistente capo coordinatore presso il Reparto prevenzione crimine veneto, lascia la moglie e un figlio diciassettenne. Zorzino era libero dal servizio e stava facendo jogging vicino all’argine del canale quando si è accorto che in acqua c’era una macchina che galleggiava. Dopo aver dato l’allarme, non ha esitato a tuffarsi per aiutare l’automobilista a uscire. Immediatamente sono scattati i soccorsi, proseguiti poi fino a tarda sera, e i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno iniziato a scandagliare il canale, trovando però solo l’auto vuota, e andando incontro a numerose difficoltà a causa della scarsissima visibilità del fondale.