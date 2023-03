Pallottole su tre poliziotti di Los Angeles: feriti e in ospedale, caccia al sospetto

Tre agenti della Polizia di Los Angeles sono stati feriti da colpi di arma da fuoco mercoledì pomeriggio e trasportati in ospedale mentre il sospettato si è barricato in un quartiere a Est di Los Angeles.



Gli agenti si trovavano a Lincoln Heights, un vecchio quartiere di case monofamiliari, dalle 16,30, i colpi sono partiti circa due ore dopo, come riportato dal capo dipartimento della polizia di Los Angeles Norma Eisenman.



I poliziotti sono stati portati in ospedale in condizioni stabili come ha twittato il capo della Polizia Michel Moore.



Due erano agenti di pattuglia e il terzo era un ufficiale dell'unità K9, ha detto la polizia. I dettagli della sparatoria non sono stati ancora diffusi.



Il dipartimento di polizia ha lanciato un allarme tattico in tutta la città, il che significa che tutti gli agenti sono a disposizione per intervenire sulla scena se necessario. Molti agenti, compresi i membri della squadra SWAT, si sono riversati nell'area e l'hanno sigillata.