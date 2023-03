Paola Egonu torna in Italia, la campionessa giocherà nel volley Monza

Si parla di una lunga trattativa condita di tentennamenti, ma alla fine è andata in porto: Paola Egonu ha detto sì alla Vero Volley di Monza. Dunque la campionessa che tutti gli italiani hanno imparato a conoscere grazie alla co-conduzione di una serata del festival di Sanremo, dalla prossima stagione si stabilirà a Milano.

Un'operazione da 800 mila euro l'anno più premi e bonus. Dopo un anno in Turchia l'opposta azzurra torna a casa. Manca ancora l'ufficialità, ma indiscrezioni di stampa danno l'accordo per sottoscritto.

Nata e cresciuta a Cittadella (in provincia di Padova) da genitori nigeriani, a 15 anni era già un talento del Club Italia e a 18 brillava in un Novara super vincente grazie a lei e a grandissime “colleghe” come Francesca Piccinini. A 20 anni spingeva il Conegliano sul tetto del mondo del volley e ora si inseguono le voci di un possibile divorzio con la squadre turca. Egonu ha con il Vakifbank un contratto in scadenza al 30 giugno 2023 con opzione per il rinnovo da esercitare entro il 31 marzo. Dalla Turchia, il sito specializzato voleybolmagazine.com aveva rilanciato la notizia che il club allenato da Giovanni Guidetti aveva pensato già di cambiare giocatrice in quel ruolo.