Papa Francesco col piumino bianco da trapper fa milioni di clic: la foto è un fake

L'immagine di Papa Francesco che, avvolto in un piumino bianco da sogno, gira per Roma come un trapper snob, magari in sneaker di lusso, vale milioni di visualizzazioni. Lo sappiamo, e le case di moda sono avvertite, perché è successo. Una foto del Pontefice con questo look ha fatto il giro del mondo in 24 ore raccogliendo consensi e critiche, accendendo dibattiti, ma soprattutto mietendo un clic dopo l'altro, una condivisione dopo l'altra, dopo essere finita sui social.

Si tratta, come accaduto recentemente con le foto di "Trump arrestato", dell'ennesimo falso ad opera dell'Intelligenza artificiale, niente di più di un'illusione insomma.

Nel caso dell’ex presidente Usa a firmare il servizio era stato Eliot Higgins , fondatore della piattaforma di giornalismo investigativo Bellingcat. Il giornalista aveva utilizzato Midjourney, un potente software in grado di creare immagini da descrizioni testuali. Non si aspettava, probabilmente, di sollevare un polverone: "Stavo solo scherzando. Pensavo che forse solo cinque persone le avrebbero ritwittate", ha spiegato in un'intervista dopo essere stato sanzionato da Midjourney.

In questo caso, un utente ha chiesto allo stesso generatore di immagini di creare un “Papa Francesco che drippa” (parola che definisce una persona dallo stile "molto" street, che cerca di distinguersi dalla massa indossando abiti larghi, cappellini con visiera rigida e ascoltando musica hip hop e trap).

Abbiamo ripercorso le tappe della foto in questione. Cercando su Google Trend "Papa Francesco piumino/giubbotto" si vede un picco di popolarità all'alba del 27 marzo.

La foto del Papa col piumino arriva su Twitter il 25 marzo intorno alle 16 ad opera dell'utente Leon. Attualmente conta 25,4 milioni di visualizzazioni.