I dieci anni del pontificato di Francesco, il primo Papa gesuita che ha cambiato la Chiesa

Mai così amato, mai così mal sopportato

Un saluto che non era soltanto un saluto ma un’esplicita dichiarazione d’intenti. Di come il Papa neoeletto avrebbe immaginato e impostato la sua Chiesa. Oggi, a distanza di dieci anni, si può affermare con sicurezza che mai un Papa, dai tempi dello Scisma d'Occidente, è stato così amato e, allo stesso tempo, così mal sopportato. Dalle folle in delirio in tutto il mondo, soprattutto in Africa e America Latina, ai circoli conservatori statunitensi e tedeschi, che non si sono trattenuti nel definirlo perfino “Antipapa”. A dispetto della vulgata - che per semplificazione o per strumentalizzarlo l’ha dipinto di volta in volta come marxista, rivoluzionario, vicino ai teologi della Liberazione -, la sua non è mai stata una dottrina opposta e di rottura rispetto a quella dei predecessori. Pur avendo sempre predicato una “Teologia delle tre T” (tierra, techo, trabajo), Bergoglio non è mai stato marxista, non è mai stato rivoluzionario, ha combattuto la Teologia della Liberazione nel suo Sudamerica.

Nel nome, l’omaggio al Santo dei poveri

Già la scelta del nome, Francesco, aveva dato un’indicazione in più: una decisione inedita, storica, un omaggio al frate di Assisi, al poverello che parlava con gli animali e si era spogliato di tutto per donarsi (e darsi) ai poveri. Tanto che, come egli stesso ebbe modo di spiegare in Aula Paolo VI già tre giorni dopo la fumata bianca, quando il nome di Bergoglio aveva toccato i due terzi dei voti e la Chiesa di Roma aveva appena scelto il suo nuovo vescovo, quel nome, Francesco, era sbocciato nel suo cuore da un suggerimento indiretto: il cardinale di San Paolo, Claudio Hummes, lo aveva esortato a “non dimenticarti dei poveri!”. E così, con quel pensiero fisso in testa, mano a mano che lo scrutinio si completava, il cardinale argentino di origine piemontese sentiva crescere dentro di sé la sicurezza che quello fosse il nome giusto. Perché San Francesco d’Assisi “è per me l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato”. Da qui, il suo profondo desiderio di “una Chiesa povera, e per i poveri”.

Si era definito nel primo discorso ai fedeli – cui aveva chiesto una benedizione prima di impartirla a sua volta – “nuovo vescovo di Roma”: era quello il dovere dei signori cardinali in Conclave, dare un nuovo vescovo a Roma, quella “tanta bella città” di cui era diventato guida e pastore. E gli eminentissimi porporati erano andati a prenderlo “quasi alla fine del mondo”, da una Buenos Aires dove era convinto di tornare (aveva già prenotato il biglietto di ritorno).

Alle periferie del mondo

Del resto, uno dei focus dell’azione pastorale di Papa Francesco è stato quello di andare alle periferie del mondo, nei luoghi più remoti della Terra, là dove i cattolici o anche le altre minoranze religiose non hanno voce, sono perseguitate e private dei più elementari diritti. Come nel caso dei Rohingya, popolo molto caro a Bergoglio, incontrato nel corso del suo viaggio apostolico in Birmania e Bangladesh (2017) e a cui ha sempre rivolto un pensiero e una preghiera.