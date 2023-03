Papa Francesco incontra una delegazione dalla ONG Mediterranea Saving Humans

Una delegazione di Mediterranea Saving Humans ha incontrato papa Francesco e il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale. Accompagnata dal cardinale Franco Montenegro e dagli arcivescovi di Palermo e Napoli, Corrado Lorefice e Mimmo Battaglia, Mediterranea ha voluto condividere con il Pontefice il cammino che sta percorrendo con le Chiese, che vede come capofila le arcidiocesi di Palermo e Napoli, tra le principali comunità del Mediterraneo italiano. Lo scrive sul suo sito il quotidiano Avvenire, che pubblica anche foto dell'incontro.

Cuore dell'incontro "è stata la condivisione con Papa Francesco di quello che è il punto di incontro tra le Chiese e le tante persone di buona volontà, provenienti da tanti mondi anche lontanissimi tra loro, che fanno parte di Mediterranea", ha spiegato don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea. Al Pontefice gli equipaggi della piattaforma di soccorso italiana hanno parlato "dell'amore viscerale, quell'amore che caratterizza il cuore di Dio, il cuore di Gesù e che ogni persona è capace di provare. Quell'amore viscerale - ha detto don Ferrari a papa Francesco - che ci porta ad agire nel Mediterraneo e in Ucraina". L'organizzazione, che aderisce alla rete dei movimenti popolari di tutto il mondo, ha ringraziato il Papa per l'accompagnamento delle Chiese. La delegazione di Mediterranea tra gli altri era composta dalla presidente Vanessa Guidi, con Luca Casarini, Alessandro Metz, Beppe Caccia, il comandante della nave Mare Jonio, Giovanni Buscema, la capomissione Sheila Melosu, e lacapo missione in Ucraina, Laura Marmorale. Al termine è stata donata al Pontefice un'opera di Igor Scalisi Palminteri, "pittore di quartiere" a Palermo. È raffigurato Sant'Erasmo, pescatore di uomini, che indossa un giubbotto di salvataggio e due remi.

"E' stato un incontro intenso di oltre un'ora nel quale sono stati affrontati da più punti divista i temi del Mediterraneo, ovviamente pensando alla terribile situazione di migliaia di donne, uomini e bambini che continuano a morire in quello che è diventato un grande cimitero senza croci". Così Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans, racconta all'ANSA l'incontro avuto con Il Papa, insiemealla delegazioni degli equipaggi della nave che presta soccorso ai migranti. "Il Papa ci è sempre stato vicino anche se viviamo in un mondo al contrario - sottolinea - dove spesso chi soccorre è additato come un criminale. Per noi di Mediterranea è stato un momento fondamentale - aggiunge - nel cammino che stiamo portando avanti con tante realtà laiche e religiose per creareuna rete degli uomini e delle donne di buona volontà". Una rete, spiega Casarini, "che si oppone con la pratica concreta alla disumanità, alle torture, alla violenza del filo spinato e deimuri ai confini".

"Insieme possiamo conquistare una 'terra promessa' dove le vite umane valgono di più di qualsiasi equilibrio di potere. Papa Francesco, ancora una volta - conclude - ci ha fatto un grande dono incontrandoci"