Papa Francesco, Spadaro: "Dieci anni nel segno della complessità e della misericordia"

“Quello che mi colpisce di questo Pontefice è la sua apertura alla complessità, non è un Pontefice che reagisce installandosi su principi rigidamente ferrei: sa declinare la prospettiva evangelica e i suoi principi all’interno delle dinamiche storiche, non ha paura della complessità delle situazioni, non si irrigidisce davanti alle sfide, le accetta, si plasma, le assorbe”. A dieci anni dall’elezione di Jorge Mario Bergoglio, il 13 marzo 2013, Padre Antonio Spadaro, gesuita, direttore de La Civiltà Cattolica, ricostruisce con Rainews.it le “mappe” che hanno tracciato il percorso di Papa Francesco in questo tempo. Due gli spunti di lettura: il libro in uscita, L’atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale (Marsilio pp. 288, 2023) che verrà presentato il 13 marzo proprio il giorno del decimo anniversario (con la premier Giorgia Meloni e il Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin); e l’editoriale, La mappa di Bergoglio. La letteratura nella formazione di Papa Francesco, pubblicato sull’ultimo numero della sua rivista, in occasione del decennale.

Padre Spadaro, lei nei giorni scorsi ha pubblicato anche un tweet scrivendo che non avrebbe fatto bilanci, come se fossero calcoli d’azienda, perché non è questo il tempo: “è semmai tempo di sbilanciamenti e prospettive aperte”. Quali sono questi “sbilanciamenti”?

“Questi sbilanciamenti si vedono in corso d’opera. Vedo un Pontefice che non è per niente in ritirata in questo momento ma, al contrario, vedo una propulsione, una accelerazione su alcuni versanti. Certamente il Sinodo sulla sinodalità è un elemento di sbilanciamento perché ci siamo resi conto che ha messo in movimento molte energie dentro la Chiesa e quindi anche molte tensioni, se vogliamo. In tal senso come si può fare un bilancio se il processo sinodale è ancora a metà strada?”

Tensioni fra le diversità, tema caro al Pontefice: un’occasione per la Chiesa del Terzo Millennio?

“Sì assolutamente. Il Papa crede molto nell’azione dello Spirito Santo che è un’azione di armonia, lo ripete spesso negli ultimi tempi. L’armonia è un’armonia di differenze. Il Papa non teme le diversità, anzi le considera fondamentali. E un luogo, ad esempio, dove queste differenze emergono sono proprio i sinodi. Se una volta la Chiesa era abbastanza omogenea, anche in termini linguistici e culturali, adesso invece è molto diversa. Il Papa nel suo discorso a conclusione del Sinodo sulla Famiglia ha osservato come le soluzioni pastorali in certi casi possono essere molto diverse, l’azione di un vescovo in un luogo potrebbe essere anche scandalosa per un altro vescovo in un diverso contesto”.