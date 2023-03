Papa Francesco: "Restiamo vicini ai terremotati di Turchia e Siria, oggi speciale colletta"

"Restiamo vicini ai terremotati della Turchia e della Siria", lo ha chiesto il Papa al termine dell'Angelus, spiegando che "a loro è destinata la speciale raccolta di offerte che si svolge oggi in tutte le parrocchie di Italia".

Il Pontefice ha ricordato che oggi, in occasione della quinta domenica di Quaresima, il Vangelo presenta la risurrezione di Lazzaro, l'ultimo dei miracoli di Gesù.

"Non cedere al pessimismo che deprime, al timore che isola, allo scoraggiamento per il ricordo di brutte esperienze, alla paura che paralizza. Togliete la pietra: il dolore, gli errori, anche i fallimenti, non nascondeteli dentro di voi, in una stanza buia e solitaria, chiusa. Togliete la pietra: tirate fuori tutto quello che c’è dentro".

Parole che conducono a un sentiero di consapevolezza e di pace quelle di Bergoglio che non dimentica di rivolgere un appello per la martoriata Ucraina: “Solo la conversione dei cuori può aprire la strada che conduce alla pace. Continuiamo a pregare per il martoriato popolo ucraino”, ricordando che ieri, solennità dell'Annunciazione, "abbiamo rinnovato - ha detto - la consacrazione al cuore Immacolato di Maria" di Ucraina e Russia.

Oggi Francesco ha inviato un videomessaggio anche agli studenti del MSAC - Movimento Studenti Azione Cattolica. "Cambiate la realtà. Fatevi aiutare dagli altri. Sempre il dialogo con gli anziani. Il dialogo tra giovani e nonni è importantissimo. Cambiate la realtà." Ma attenzione - spiega Bergoglio - "C'è una realtà buona. Ma c'è un'altra realtà che è cattiva che ti fa prigioniero. Questa va cambiata".

Il pontefice non manca di rivolgere un appello alla preghiera "anche per la popolazione dello stato del Mississippi, colpita da un devastante tornado".