Parigi, tensioni alla manifestazione contro la riforma delle pensioni

Guerra di cifre in Francia per l'ennesima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni. Secondo i sindacati unitari Cgt oltre un milione di persone hanno manifestato in tutto il Paese, mentre il ministero dell'Interno parla di 368mila persone. Stessa contrapposizione anche per il corteo principale della capitale, con i sindacati che parlano di 300mila persone il ministero di 48mila. A Parigi si sono registrati anche dei momenti di tensione con la polizia che ha fermato 32 persone.

Nella settima giornata di proteste contro la riforma a Parigi si segnalano scontri fra gruppi di persone con il volto coperto e polizia, che si adopera nel mantenere questi nuclei violenti lontano dal grosso dei manifestanti. Lungo il percorso, da place de la République alla Bastiglia, vetrine infrante, danni in un negozio di motociclette, pensiline distrutte e numerosi lanci di oggetti, in un caso non soltanto contro la polizia ma anche contro un gruppo di sindacalisti. Sono stati 32 i fermi, secondo quanto reso noto dalla prefettura, leggermente in aumento rispetto alle precedenti manifestazioni, anche se nelle oltre 200 città di Francia dove si svolgono le proteste, la partecipazione ai cortei è in calo rispetto alla giornata di martedì scorso. Tafferugli segnalati anche a Nantes, nella Francia occidentale.

"Se Macron è così sicuro di sé, gli chiediamo di consultare i francesi" sulla riforma delle pensioni. Lo ha detto il leader della Cgt, Philippe Martinez, parlando poco prima dell'inizio della manifestazione a Parigi. Sulla scia dei sindacati, anche il leader dell'estrema sinistra francese, Jean-Luc Melenchon, ha chiesto al presidente francese di "consultare il popolo" sulla riforma delle pensioni. "In un Paese democratico - ha detto il fondatore e numero uno della France Insoumise - in una situazione di impasse creata dal potere occorre una soluzione democratica".

Le strade di Parigi intanto sono sommerse dalla spazzatura. Sono immagini incredibili che arrivano dalla capitale francese, postate su Twitter dai residenti e rilanciate dai principali siti di informazione. Questa situazione è dovuta allo sciopero dei netturbini, sempre nell'ambito della protesta contro la riforma delle pensioni. Nelle fotografie si vedono cassonetti strapieni sui marciapiedi e sacchi dell'immondizia uno sopra l'altro. Scene mai viste prima nella Ville Lumiere. Anche in altre città della Francia è in corso uno sciopero dei netturbini, per esempio a Nantes dove inizia a verificarsi un accumulo di rifiuti.