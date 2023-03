Parma, chef 28enne muore scavalcando la cancellata dell'abitazione di un amico

Sui social si definiva ‘Food lover’, si era diplomato chef all’Alma, la prestigiosa scuola internazionale di cucina di Colorno e attualmente lavorava come cuoco in Romagna.

Michele Guzzo, 28 anni e un mestiere bello e faticoso che appena possibile lo riportava a casa dalla famiglia e dagli amici. Ma sabato notte la gioia di rivedere gli amici e i parenti si è tramutata nel destino più atroce: tentando di scavalcare la cancellata della casa di un amico Michele ha perso la vita, morto dissanguato dalla ferita provocata dalla punta di una cancellata in viale dei Partigiani d'Italia a Parma. Lo riportano i media e la stampa locale parmigiana.

Il giovane, secondo la ricostruzione dei fatti, si è ferito gravemente ad una coscia nello scavalcare la cancellata: una punta della struttura gli avrebbe reciso l'arteria femorale. Dopo avere fatto pochi metri avrebbe perso i sensi per poi morire dissanguato. L'allarme è scattato verso 9 quando la famiglia dell'amico del ragazzo lo ha visto riverso nel giardino. Sul posto sono intervenuti, invano, i sanitari del 118, gli uomini della Squadra Mobile, delle Volanti e della Polizia scientifica che si sono messi al lavoro per ricostruire la genesi dei fatti. Il cadavere del 28enne si trova in Medicina legale a disposizione del pubblico ministero che deciderà se far eseguire l'autopsia.